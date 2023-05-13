СК проведет расследование инцидента с актрисой Мариной Гридасовой

Как сообщает сайт РБК, глава СК России Александр Бастрыкин потребовал подробного доклада о произошедшем с 63-летней актрисой. Само происшествие случилось 1 мая, когда звезду сериалов не смогли найти в собственной квартире. Оказалось, что женщина была в больнице, куда ее доставили без сознания. Бригада скорой помощи обнаружила ее обнаженной на территории Апраксина двора.