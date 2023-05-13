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СК проведет расследование инцидента с актрисой Мариной Гридасовой

Происшествия
СК проведет расследование инцидента с актрисой Мариной Гридасовой

Следственный комитет Санкт-Петербурга проведет проверку случившегося инцидента с советской и российской актрисой Мариной Гридасовой на Апраксином Дворе.

Как сообщает сайт РБК, глава СК России Александр Бастрыкин потребовал подробного доклада о произошедшем с 63-летней актрисой. Само происшествие случилось 1 мая, когда звезду сериалов не смогли найти в собственной квартире. Оказалось, что женщина была в больнице, куда ее доставили без сознания. Бригада скорой помощи обнаружила ее обнаженной на территории Апраксина двора.

Врачи поставили диагноз: пневмония, переохлаждение и сильнейшее алкогольное отравление. У актрисы в крови обнаружили 3,7 промилле, что могло привести ее к коме.

На данный момент звезда сериалов находится в ожоговой реанимации под присмотром врачей.

Ранее в Египте пропал российский спортивный журналист Смольянинов.
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