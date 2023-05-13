Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на инцидент на концерте Shadowraze

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина выразила обеспокоенность в связи со сменой возрастного ценза на концерте рэпера Shadowraze в Москве.
Сегодня, 13 мая, в Москве проходит концерт, однако многие граждане, которые купили билет, не смогли попасть на него, так как за пару дней до даты исполнитель изменил минимальный возраст прохода на мероприятие. Изначально возрастная маркировка была 14+, но незадолго до концерта она изменилась на 16+, из-за чего большое количество посетителей не смогли попасть. Однако о возврате денег исполнитель не сообщил.
Мизулина обратила внимание на этот инцидент и опубликовала в своем Telegram-канале комментарии людей, которые не попали на концерт. Как заявила Мизулина, около 100 человек не смогли попасть туда.
Ранее сообщалось, что Мизулина обратилась в прокуратуру РФ с информацией о рэпере Loqiemean, который был замечен в дискредитации России и вооруженных сил. Глава ЛБИ призвала отменить его концертный тур по стране.