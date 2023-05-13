Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на инцидент на концерте Shadowraze

Сегодня, 13 мая, в Москве проходит концерт, однако многие граждане, которые купили билет, не смогли попасть на него, так как за пару дней до даты исполнитель изменил минимальный возраст прохода на мероприятие. Изначально возрастная маркировка была 14+, но незадолго до концерта она изменилась на 16+, из-за чего большое количество посетителей не смогли попасть. Однако о возврате денег исполнитель не сообщил.