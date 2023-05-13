Воздушная тревога объявлена на территории почти всех областей Украины

Системы предупреждения работают на территории Киева и всех регионов Украины, кроме Днепропетровской области. Сирены звучат и на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики. Сообщается также о взрывах на территории Тернопольской области и контролируемой Киевом части Херсонщины.