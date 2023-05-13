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Воздушная тревога объявлена на территории почти всех областей Украины

Происшествия
Воздушная тревога объявлена на территории почти всех областей Украины

Министерство цифровой трансформации Украины обновило информацию об объявлении воздушной тревоги на территории страны. Соответствующие данные указаны на интерактивной онлайн-карте.

Системы предупреждения работают на территории Киева и всех регионов Украины, кроме Днепропетровской области. Сирены звучат и на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики. Сообщается также о взрывах на территории Тернопольской области и контролируемой Киевом части Херсонщины.

Ранее сообщалось о пожаре рядом с 385-метровой телевизионной вышкой в Киеве. Местные средства массовой информации опубликовали фотографии поднимающегося черного дыма.
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