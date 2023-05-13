Воздушная тревога объявлена на территории почти всех областей Украины

Министерство цифровой трансформации Украины обновило информацию об объявлении воздушной тревоги на территории страны. Соответствующие данные указаны на интерактивной онлайн-карте.
Системы предупреждения работают на территории Киева и всех регионов Украины, кроме Днепропетровской области. Сирены звучат и на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской области и Донецкой Народной Республики. Сообщается также о взрывах на территории Тернопольской области и контролируемой Киевом части Херсонщины.
Ранее сообщалось о пожаре рядом с 385-метровой телевизионной вышкой в Киеве. Местные средства массовой информации опубликовали фотографии поднимающегося черного дыма.