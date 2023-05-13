ФК «Торпедо» не смог остаться в РПЛ из-за проигранного матча

Футбольный матч между клубами «Торпедо» и ЦСКА завершился победой «армейцев» со счетом 3:0. Теперь «автозаводцев» ждет досрочный вылет из Российской премьер-лиги.
Как сообщает сайт РБК Спорт, в высшем дивизионе, после шести лет ожидания, «Торпедо» пробыть долго не смог. 13 очков и последнее, 16 место лишают клуб шанса задержаться в топе команд.
Одной из вероятных причин неудач называют слишком частую смену тренерского состава. В течении сезона у «Торпедо» успели поменяться четыре руководителя. Сейчас должность тренера занимает испанец Сейду Думбия.
Ранее стало известно, что футболист французского клуба «Генгам» Донасьен Гомис не вышел на поле из-за требования надеть радужную джерси.