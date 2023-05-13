Мощный пожар вспыхнул в покрасочном цехе на предприятии в Тольятти

Покрасочный цех предприятия в Тольятти загорелся на площади 1000 квадратных метров. В результате инцидента никто из находившихся в здании людей не пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 22:22 по местному времени (21:22 по московскому времени). Прибывшие на место ЧП огнеборцы обнаружили, что по адресу Поволжское шоссе, 3 горит покрасочный цех.
По данным МЧС РФ, погибших и пострадавших нет. Находившийся внутри персонал был своевременно эвакуирован из охваченного огнем здания. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.
Источники ряда СМИ сообщили, что площадь возгорания по последним данным увеличилась до 6000 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что огонь охватил 300 квадратных метров мусорного полигона в Янино Ленинградской области. Пожар произошел на Промышленном проезде, в районе завода МПБО-2.