Пригожин: ЧВК «Вагнер» в Бахмуте успешно продвигается на запад

Подразделения ЧВК «Вагнер» в так называемом «гнезде» продвинулись по некоторым направлениям до 550 метров. Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин в ежедневной сводке. Запись опубликовала пресс-служба бизнесмена.