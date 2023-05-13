Пригожин: ЧВК «Вагнер» в Бахмуте успешно продвигается на запад

Подразделения ЧВК «Вагнер» в так называемом «гнезде» продвинулись по некоторым направлениям до 550 метров. Об этом рассказал основатель компании Евгений Пригожин в ежедневной сводке. Запись опубликовала пресс-служба бизнесмена.
Общая площадь территорий, перешедших под контроль «музыкантов», достигла 215 тысяч метров. Противник продолжает удерживать 1,78 квадратных километра Бахмута. Также ВСУ занимают 29 уцелевших многоэтажек из 48. ЧВК «Вагнер» продолжает успешно двигаться на запад.
«Кроме этого артиллерия ЧВК "Вагнер", а так же выделенные подразделения с боевых задач Бахмута вынуждены были затыкать дырку в Береховском водохранилище, чтобы прикрыть свои фланги до окончания взятия населенного пункта Бахмут», — добавил Пригожин.
Ранее бизнесмен описал стратегию контрнаступления ВСУ. Враг вместо формирования котлов будет наносить точечные удары и пытаться поэтапно возвращать территории. Атака будет производиться с разных сторон, однако главным направлением станет Запорожское.