Президент Украины Владимир Зеленский не верит в способность Дональда Трампа решить русско-украинский конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предвыборные обещания бывшего лидера США Дональда Трампа о том, что, в случае своего переизбрания, он сможет решить конфликт Москвы и Киева за сутки.
Трамп уже был президентом, однако не сделал ничего для того, чтобы решить набирающий обороты конфликт России и Украины в годы своего руководства страной – 2017-2021. Это демонстрирует, что и в случае своего потенциального переизбрания он не сможет ничего сделать, приводит слова Зеленского итальянский телеканал Rai1.
Он отметил, что однажды встречался с Трампом для обсуждения вопроса напряженных отношений Киева и Москвы, однако экс-президент не смог никак повлиять на это.
Ранее сообщалось, что Трамп объявил о своем намерении решить русско-украинский конфликт после своего переизбрания на пост президента. Он говорит, что ему потребуются сутки для этого. Однако политик не стал озвучивать методы своего воздействия на Россию и Украину.