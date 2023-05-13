Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент Украины Владимир Зеленский не верит в способность Дональда Трампа решить русско-украинский конфликт

Политика
Президент Украины Владимир Зеленский не верит в способность Дональда Трампа решить русско-украинский конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предвыборные обещания бывшего лидера США Дональда Трампа о том, что, в случае своего переизбрания, он сможет решить конфликт Москвы и Киева за сутки.

Трамп уже был президентом, однако не сделал ничего для того, чтобы решить набирающий обороты конфликт России и Украины в годы своего руководства страной – 2017-2021. Это демонстрирует, что и в случае своего потенциального переизбрания он не сможет ничего сделать, приводит слова Зеленского итальянский телеканал Rai1.

Он отметил, что однажды встречался с Трампом для обсуждения вопроса напряженных отношений Киева и Москвы, однако экс-президент не смог никак повлиять на это.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил о своем намерении решить русско-украинский конфликт после своего переизбрания на пост президента. Он говорит, что ему потребуются сутки для этого. Однако политик не стал озвучивать методы своего воздействия на Россию и Украину.
США Украина дональд трамп владимир зеленский
Военкоры ФАН