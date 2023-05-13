Президент Украины Владимир Зеленский не верит в способность Дональда Трампа решить русско-украинский конфликт

Трамп уже был президентом, однако не сделал ничего для того, чтобы решить набирающий обороты конфликт России и Украины в годы своего руководства страной – 2017-2021. Это демонстрирует, что и в случае своего потенциального переизбрания он не сможет ничего сделать, приводит слова Зеленского итальянский телеканал Rai1.