Ученые рассказали о неожиданной пользе арбузов

Исследователи из США провели эксперимент, в ходе которого 18 мужчин и женщин на протяжении двух недель пили арбузный сок. Результатами исследования поделилось издание Study Finds.
Специалисты изучили, как L-цитруллин и L-аргинин — два соединения, содержащиеся в арбузе, — влияют на частоту сердечных сокращений человека и выработку оксида азота в организме. Добавки с арбузным соком помогли защитить сосудистую функцию человека при высоком уровне сахара в крови.
«В дополнение к L-цитруллину и L-аргинину, арбуз является богатым источником антиоксидантов, витамина С и ликопина — все это может помочь снизить окислительный стресс и помочь в профилактике сердечных заболеваний», — сообщил профессор Школы питания и пищевых наук Университета штата Луизиана Джек Лоссо.
Другое опубликованное ранее исследование показало, что потребление арбузов может снизить риск образования камней в почках. Большое количество воды в этом продукте помогает выводить лишнюю соль из организма.