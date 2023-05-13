Ученые рассказали о неожиданной пользе арбузов

Специалисты изучили, как L-цитруллин и L-аргинин — два соединения, содержащиеся в арбузе, — влияют на частоту сердечных сокращений человека и выработку оксида азота в организме. Добавки с арбузным соком помогли защитить сосудистую функцию человека при высоком уровне сахара в крови.