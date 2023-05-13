В Туапсинском районе вечером 13 мая произошло землетрясение

Telegram-канал издания «Комсомольская правда – Кубань» сообщает, что на территории Туапсинского района произошло землетрясение.
По сообщениям очевидцев и главы района, подземные толчки началось примерно в 21:30. Они ощущались городе Туапсе и селе Агой.
«Информация уточняется. Ситуация под контролем», - заявил глава Туапсинского района Сергей Бойко.
Ранее стало известно, что в американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 5,4. Эпицентр происшествия находится всего в четырех километрах от населенного пункта Ист-Шор. Глубина подземных толчков составила примерно 1500 метров. О пострадавших не сообщалось.