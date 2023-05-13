В штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсудили антироссийскую пропаганду западных СМИ

Быт Людовика проходит в условиях французской пропаганды, которая своими корнями уходит во времена Первой мировой войны. Мужчина отметил, что обычные европейцы все еще сморят новости и читают газеты, но при этом они не стараются искать альтернативную точку зрения, чтобы узнать правду.