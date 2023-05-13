В штабе КИБЕР ФРОНТА Z обсудили антироссийскую пропаганду западных СМИ

13 мая в Санкт-Петербурге состоялась очередная встреча КИБЕР ФРОНТА Z. Главным гостем мероприятия стал житель Франции Людовик Пакен. Он ответил на вопросы «кибербойцов» и рассказал, каким образом на европейском телевидении и в прессе пытаются дискредитировать Россию. Также мужчина объяснил, как к этому относятся обычные граждане Европы.
Быт Людовика проходит в условиях французской пропаганды, которая своими корнями уходит во времена Первой мировой войны. Мужчина отметил, что обычные европейцы все еще сморят новости и читают газеты, но при этом они не стараются искать альтернативную точку зрения, чтобы узнать правду.
«Французы смотрят телевизор, читают газеты и повторяют то, что говорят с экрана. Они не пытаются сами искать какую-то правдивую информацию, искать ее в Интернете, искать какие-то отчеты, другие источники, которые говорят обратное», — привел пример Пакен.
Также Людовик Пакен из первых уст поделился, как западные СМИ постоянно пытаются выставить Россию в негативном свете.
«Они говорят, что у русских диктатура и вы не имеете доступа к информации. Мол, люди сами не знают, что у них происходит в стране, и что русские якобы не могут свободно выражаться», — заявил гость мероприятия.
В условиях тотальной русофобии и отсутствия плюрализма мнений в западном информационном пространстве, Людовик имеет свое собственное мнение, не совпадающее с общей антироссийской повесткой. По его словам, в западном информационном пространстве сейчас сложно найти альтернативную точку зрения.