Официальный представитель Кремля Песков: у оппозиции в Турции нет доказательств вмешательства РФ в выборы

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина отметил, что Москва «крайне разочарована» заявлениями представителей турецкого политического истеблишмента о якобы вмешательстве РФ во внутренние дела страны. По его словам, Россия категорически не приемлет таких высказываний и с уважением отнесется к выбору турецкого народа на предстоящем 14 мая голосовании.