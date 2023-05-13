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Официальный представитель Кремля Песков: у оппозиции в Турции нет доказательств вмешательства РФ в выборы

Политика
Официальный представитель Кремля Песков: у оппозиции в Турции нет доказательств вмешательства РФ в выборы

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидер турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу не сможет предоставить подтверждения вмешательства РФ в выборы президента Турции. Доказательств таких действий не существует, подчеркнул политик.

«Это заявление господина Кылычдароглу наделало много шума в Турции», — добавил Дмитрий Песков, комментируя слова турецкого оппозиционера.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина отметил, что Москва «крайне разочарована» заявлениями представителей турецкого политического истеблишмента о якобы вмешательстве РФ во внутренние дела страны. По его словам, Россия категорически не приемлет таких высказываний и с уважением отнесется к выбору турецкого народа на предстоящем 14 мая голосовании.
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