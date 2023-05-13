Режиссер Никита Михалков потребовал закрыть «Ельцин-центр»

Председатель Союза кинематографистов Никита Михалков резко высказался о деятельности «Ельцин-центра». Режиссер считает необходимым прекратить его деятельность. Об этом пишет «РИА Новости».
Михалков возмутился восхвалению первого президента России Бориса Ельцина как некоего «спасителя» страны в транслируемом посетителям центра киноролике. При этом режиссер сообщил, что он не против существования «честного» музея, посвященного Ельцину. Однако, по его мнению, сам «Ельцин-центр» должен быть закрыт из-за его подхода к освещению истории страны.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев выступил против формирования реестра артистов, не поддержавших проведение СВО. Он предложил оставить функцию присвоения статуса иностранного агента только за Министерством юстиции.