Режиссер Никита Михалков потребовал закрыть «Ельцин-центр»

Михалков возмутился восхвалению первого президента России Бориса Ельцина как некоего «спасителя» страны в транслируемом посетителям центра киноролике. При этом режиссер сообщил, что он не против существования «честного» музея, посвященного Ельцину. Однако, по его мнению, сам «Ельцин-центр» должен быть закрыт из-за его подхода к освещению истории страны.