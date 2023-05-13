Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву во лжи из-за атаки беспилотников на Кремль

Украинский президент отметил, что Москва намеренно выставляет Киев виноватым в этом инциденте, чтобы в очередной раз осквернить в глазах общественности. Однако, если бы беспилотники действительно принадлежали бы Украине, Киев сам рассказал бы об этом, так как ему «не стыдно это признать».