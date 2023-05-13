Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву во лжи из-за атаки беспилотников на Кремль

Президент Украины Владимир Зеленский снова прокомментировал атаку неизвестного беспилотника на Кремль в ночь на 3 мая.
Два беспилотника, которые пытались нанести удар по Кремлю 3 мая, не принадлежат Киеву, и Украина не имеет к этому отношения. Это заявление аргументировано осведомленностью Киева в том, что на самом деле было сбито российской системой ПВО над крепостью, приводит слова Зеленского итальянский телеканал Rai1.
Украинский президент отметил, что Москва намеренно выставляет Киев виноватым в этом инциденте, чтобы в очередной раз осквернить в глазах общественности. Однако, если бы беспилотники действительно принадлежали бы Украине, Киев сам рассказал бы об этом, так как ему «не стыдно это признать».
Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил о непричастности Киева к организации попытки атаки двух беспилотников на Кремль. По словам Никифорова, все обвинения являются попыткой нагнетания ситуации со стороны России.