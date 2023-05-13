Сотрудники маркетплейса «Wildberries» раскрыли мошенническую схему

По словам Михаила Борзикова, владельца ПВЗ в Сочи, он и его коллеги обнаружили схему, которая наносит ущерб их бизнесу. Сначала, с помощью «левых» номеров телефонов, оформляются заказы на дорогие товары, такие как бытовая техника, электроника и ювелирные изделия. Затем, клиент отказывается от получения товара в пункте выдачи. После этого, подставной водитель приезжает за возвратом товара и называет код, полученный от логиста. Где-то на пути или на складе, этикетки на коробках переклеиваются, и товар исчезает.