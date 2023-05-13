Сотрудники маркетплейса «Wildberries» раскрыли мошенническую схему

Владельцы сети пунктов выдачи заказов Wildberries в Сочи сообщают о том, что им удалось раскрыть схему кражи товаров, которую используют перевозчики. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Работники потребовали от администрации разобраться, однако, по их словам, никто не принимает меры. Вместо этого начисляют огромные штрафы.
По словам Михаила Борзикова, владельца ПВЗ в Сочи, он и его коллеги обнаружили схему, которая наносит ущерб их бизнесу. Сначала, с помощью «левых» номеров телефонов, оформляются заказы на дорогие товары, такие как бытовая техника, электроника и ювелирные изделия. Затем, клиент отказывается от получения товара в пункте выдачи. После этого, подставной водитель приезжает за возвратом товара и называет код, полученный от логиста. Где-то на пути или на складе, этикетки на коробках переклеиваются, и товар исчезает.
По словам Михаила, несколько ПВЗ в Сочи уже пострадали от действий этой «банды похитителей», а у него самого уже накопилось почти миллион рублей штрафов, из-за которых он не может оплатить аренду и зарплату сотрудникам. Несмотря на все обращения к администрации «Wildberries», никаких мер не было принято. В связи с этим, предприниматель вынужден закрыть свои пункты выдачи заказов.
Ранее СМИ сообщили, что работники маркетплейса готовятся к новой серии забастовок на фоне очередных списаний. Кроме того, владельцы ПВЗ намерены отправиться в суд и потребовать выплаты удержанных средств.