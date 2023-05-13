Фельдъегерская почтовая служба отказалась принимать письмо Пригожина к Шойгу

Сотрудник ЧВК «Вагнер» не смог отправить письмо Евгения Пригожина министру обороны Сергею Шойгу. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба компании «Конкорд».
Фельдъегерская почтовая служба на Фрунзенской набережной отказалась принимать послание. Отмечается, что причиной стало личное распоряжение Шойгу и разбирательство после предыдущих писем.
«В письме были отражены проблемы с подразделениями МО РФ на флангах, а также приложены массовые обращения мобилизованных, желающих вступить в ЧВК "Вагнер" в связи с отсутствием управления в подразделениях МО РФ», — говорится в сообщении «Конкорда».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил уверенность, что ВСУ не собираются формировать котлы. Их главной задачей в ходе контрнаступления будет нанесение точечных ударов и постепенное возвращение контроля над территориями. Основной упор будет сделан на Запорожском направлении.