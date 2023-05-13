Фельдъегерская почтовая служба отказалась принимать письмо Пригожина к Шойгу

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил уверенность, что ВСУ не собираются формировать котлы. Их главной задачей в ходе контрнаступления будет нанесение точечных ударов и постепенное возвращение контроля над территориями. Основной упор будет сделан на Запорожском направлении.