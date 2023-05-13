В Москве завели уголовное дело из-за смерти рабочего при обрушении на строительном объекте

Сообщается, что проверка, проведенная Тверской межрайонной прокуратурой, показала, что обрушение перекрытий здания на Большом Черкасском переулке были вызваны нарушениями требований безопасности. Следственный комитет завел уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).