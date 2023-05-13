Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Москве завели уголовное дело из-за смерти рабочего при обрушении на строительном объекте

Происшествия
В Москве завели уголовное дело из-за смерти рабочего при обрушении на строительном объекте

Московская прокуратура заявила в своем Telegram-канале, что по результатам проверки было заведено уголовное дело из-за обрушений части здания в столице.

Сообщается, что проверка, проведенная Тверской межрайонной прокуратурой, показала, что обрушение перекрытий здания на Большом Черкасском переулке были вызваны нарушениями требований безопасности. Следственный комитет завел уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В результате обрушения перекрытий погиб 38-летний рабочий стройки. Еще один 36-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее в Москве произошло крупное возгорание в ЖК «Новое Очаково».
уголовное дело смерть стройка москва
Военкоры ФАН