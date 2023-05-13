В Москве завели уголовное дело из-за смерти рабочего при обрушении на строительном объекте

Московская прокуратура заявила в своем Telegram-канале, что по результатам проверки было заведено уголовное дело из-за обрушений части здания в столице.
Сообщается, что проверка, проведенная Тверской межрайонной прокуратурой, показала, что обрушение перекрытий здания на Большом Черкасском переулке были вызваны нарушениями требований безопасности. Следственный комитет завел уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ (Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В результате обрушения перекрытий погиб 38-летний рабочий стройки. Еще один 36-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ранее в Москве произошло крупное возгорание в ЖК «Новое Очаково».