Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов: ВСУ активизировались только на ограниченных участках фронта

Командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Апти Алаудинов рассказал о действиях Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения. Об этом сообщает «ТАСС».
Алаудинов отметил, что на данный момент сложившаяся обстановка на фронте не претерпела существенных изменений – бойцы ВСУ предпринимают активные действия «не по всей линии» боевого соприкосновения. Тем не менее, до этого советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщал об активизации украинских подразделений по всей линии.
«Не по всей линии боевого соприкосновения активизировались войска ВСУ, только на определенных участках, и то существенных изменений обстановка не претерпела», – передает «ТАСС» слова Алаудинова.
Ранее сообщалось, что власти Японии намереваются приобрести оборудование для трансформаторов и в дальнейшем передать его Украине. Стоимость техники составит около 40 миллионов долларов.