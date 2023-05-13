Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов: ВСУ активизировались только на ограниченных участках фронта

Алаудинов отметил, что на данный момент сложившаяся обстановка на фронте не претерпела существенных изменений – бойцы ВСУ предпринимают активные действия «не по всей линии» боевого соприкосновения. Тем не менее, до этого советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин сообщал об активизации украинских подразделений по всей линии.