ВСУ разрушили администрацию и дом культуры в селе Республика

Совместный центр контроля и координации вопросов (СЦКК) сообщил о повреждениях после атаки на село Республика в ДНР.
Сегодня, 13 мая, вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, Ясиноватую и село Республика. Из-за обстрела в Республике один из снарядов попал по дому культуры. Также пострадали сельская администрация, школа, некоторые магазины и машины, говорится в Telegram-канале СЦКК.
Ранее сообщалось, что врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о пострадавших после обстрела в ДНР. По его словам, трое мужчин и пожилая женщина получили ранения, погибли мать и ее ребенок.