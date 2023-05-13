ВСУ разрушили администрацию и дом культуры в селе Республика

Сегодня, 13 мая, вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, Ясиноватую и село Республика. Из-за обстрела в Республике один из снарядов попал по дому культуры. Также пострадали сельская администрация, школа, некоторые магазины и машины, говорится в Telegram-канале СЦКК.