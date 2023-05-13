Футболист французского клуба отказался поддерживать ЛГБТ* и не вышел на игру

Центральный защитник французского футбольного клуба «Генгам», Донасьен Гомис, отказался принимать участие в акции поддержки ЛГБТ* и не вышел на запланированный матч.
Как сообщает сайт издания РИА Новости Спорт, весь клуб должен был надеть джерси в цветах радужного флага, ради поддержки акции, направленной против гомофобии. Сенегалец выразил свой протест и отказался одеваться в цветную форму.
«Донасьен Гомис заявил, что не хочет надевать такую футболку. Мы приняли это к сведению», - сообщил глава клуба Фред Ле Гран.
По итогу, футболист пропустил матч 35-го тура второго дивизиона Франции против команды «Сошо».
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