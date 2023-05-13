Премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыли в Брюссель

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыли в Брюссель для участия в трехсторонней встрече с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Мероприятие запланировано на завтра, 14 мая, пишет Sputnik Ближнее зарубежье.
До этого в СМИ появилась информация, что лидеры Армении и Азербайджана могут встретиться в Кишиневе 1 июня. По данным азербайджанского МИД, в настоящий момент официальный Баку пока не принял решение по данному вопросу. При этом трехсторонняя встреча политиков с председателем Европейского совета Мишелем была подтверждена заранее.
Ранее сообщалось, что Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретятся в Брюсселе 14 мая. Там же будет присутствовать руководитель Евросовета Шарль Мишель, чье ведомство опубликовало заявление о процессе мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном.