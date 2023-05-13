Школьный уборщик из Калифорнии арестован за сексуальные действия в отношении несовершеннолетнего

Ранее сообщалось, что полиция Санкт-Петербурга проводит расследование кражи 6,4 млн рублей у 77-летней пенсионерки. Доверчивая женщина перевела сумму на так называемый «безопасный счет» после того, как злоумышленник убедил ее в необходимости «обезопасить» средства в связи с «махинациями» со стороны мошенников вокруг ее жилья.