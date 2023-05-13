Военный эксперт Виктор Литовкин высказался об инциденте с атакой вооруженных сил Украины по жилым домам в Луганске с помощью дальнобойных ракет Storm Shadow, которые были отправлены Украине Великобританией.
Коллективный Запад, перманентно поставляющий Украине вооружение и боеприпасы, понимает, что Киев собирается использовать технику и снаряды против мирного населения в населенных пунктах. Однако, несмотря на это продолжает увеличивать поставки и отправлять более мощное оружие. Таким образом Запад спонсирует «варварство киевского режима», приводит слова Литовкина RT.
Ранее сообщалось, что Белый дом выразил свой категорический отказ в вопросе поставок Украине дальнобойных ракет со стороны США. Вашингтон неоднократно заявлял о своем нежелании отправлять Киеву подобное оружие, заменяя этот акцент на увеличенные поставки систем ПВО и боеприпасов.