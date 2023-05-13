«Варварство киевского режима»: Военный эксперт Виктор Литовкин прокомментировал атаку на Луганск

Коллективный Запад, перманентно поставляющий Украине вооружение и боеприпасы, понимает, что Киев собирается использовать технику и снаряды против мирного населения в населенных пунктах. Однако, несмотря на это продолжает увеличивать поставки и отправлять более мощное оружие. Таким образом Запад спонсирует «варварство киевского режима», приводит слова Литовкина RT.