Новорожденная москвичка попала в больницу с ожогами после решения матери высушить кожу малышки феном

Несчастный случай произошел с новорожденной девочкой в Москве. Мама малышки решила высушить ее кожу феном после купания, в результате чего ребенок получил ожоги и попал в больницу, сообщает Telegram-канал 112.
По данным СМИ, 42-летняя женщина обнаружила неладное утром. На теле дочери образовались покраснения, в связи с чем москвичка вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у малышки ожоги 1-2 степеней правой ягодицы и бедра, после чего приняли решение о госпитализации ребенка.
В настоящий момент пострадавшая находится под наблюдением медиков. Сотрудники правоохранительных органов начали в отношении матери девочки проверку.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ребенок получил сильный ожог из-за реагентов, рассыпанных на детской площадке. Химическое вещество, похожее на гранулы для прочистки труб, позже нашли на горке, качелях, перилах и резиновом покрытии.