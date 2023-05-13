Новорожденная москвичка попала в больницу с ожогами после решения матери высушить кожу малышки феном

По данным СМИ, 42-летняя женщина обнаружила неладное утром. На теле дочери образовались покраснения, в связи с чем москвичка вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у малышки ожоги 1-2 степеней правой ягодицы и бедра, после чего приняли решение о госпитализации ребенка.