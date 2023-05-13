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Новорожденная москвичка попала в больницу с ожогами после решения матери высушить кожу малышки феном

Происшествия
Новорожденная москвичка попала в больницу с ожогами после решения матери высушить кожу малышки феном

Несчастный случай произошел с новорожденной девочкой в Москве. Мама малышки решила высушить ее кожу феном после купания, в результате чего ребенок получил ожоги и попал в больницу, сообщает Telegram-канал 112.

По данным СМИ, 42-летняя женщина обнаружила неладное утром. На теле дочери образовались покраснения, в связи с чем москвичка вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у малышки ожоги 1-2 степеней правой ягодицы и бедра, после чего приняли решение о госпитализации ребенка.

В настоящий момент пострадавшая находится под наблюдением медиков. Сотрудники правоохранительных органов начали в отношении матери девочки проверку.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ребенок получил сильный ожог из-за реагентов, рассыпанных на детской площадке. Химическое вещество, похожее на гранулы для прочистки труб, позже нашли на горке, качелях, перилах и резиновом покрытии.
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