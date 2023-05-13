Против визита Зеленского в Рим выступили итальянские активисты

Представители партии «Фронт коммунистической молодежи» начали акцию протеста против прибытия в Рим президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости, визит Зеленского крайне не понравился коммунистам, в связи с чем, они развернули баннер с агрессивным лозунгом прямо рядом с Колизеем.
«Мы считаем позорной политику итальянского правительства», - комментирует римские поставки оружия на Украину один из активистов.
В список требований митингующих входит отказ от участия в вооруженном конфликте, развернутом странами НАТО и остановка потока с поставками оружия на Украину.
Ранее пользователи Интернета негативно прокомментировали прибытие Зеленского в Италию.