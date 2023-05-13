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Против визита Зеленского в Рим выступили итальянские активисты

Политика
Против визита Зеленского в Рим выступили итальянские активисты

Представители партии «Фронт коммунистической молодежи» начали акцию протеста против прибытия в Рим президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, визит Зеленского крайне не понравился коммунистам, в связи с чем, они развернули баннер с агрессивным лозунгом прямо рядом с Колизеем.

«Мы считаем позорной политику итальянского правительства», - комментирует римские поставки оружия на Украину один из активистов.

В список требований митингующих входит отказ от участия в вооруженном конфликте, развернутом странами НАТО и остановка потока с поставками оружия на Украину.

Ранее пользователи Интернета негативно прокомментировали прибытие Зеленского в Италию.
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