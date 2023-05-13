Телефонные мошенники похитили у пожилой петербурженки 6,4 млн рублей

Пожилая женщина из Петербурга перевела на «безопасный счет» телефонных мошенников 6,4 миллиона рублей под предлогом якобы «спасения» денежных средств. Звонивший злоумышленник представился следователем.
Полиция Петербурга проводит расследование уголовного дела о краже 6,4 миллиона рубелей у 77-летней пенсионерки. Преступник представился доверчивой пожилой петербурженке следователем и сообщил о якобы «продаже» ее квартиры на улице Бутлерова неизвестными мошенниками, передает «Комсомольская правда». Испуганная женщина выполнила все дальнейшие инструкции злоумышленника и лишилась накоплений.
Ранее телефонные аферисты обманом заставили жителя Башкирии перевести им два миллиона рублей. В этот раз злоумышленники представились якобы «сотрудниками» одной из крупных компаний.