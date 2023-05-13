Телефонные мошенники похитили у пожилой петербурженки 6,4 млн рублей

Полиция Петербурга проводит расследование уголовного дела о краже 6,4 миллиона рубелей у 77-летней пенсионерки. Преступник представился доверчивой пожилой петербурженке следователем и сообщил о якобы «продаже» ее квартиры на улице Бутлерова неизвестными мошенниками, передает «Комсомольская правда». Испуганная женщина выполнила все дальнейшие инструкции злоумышленника и лишилась накоплений.