Четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа на юго-западе Москвы

Ребенок в возрасте четырех лет выпал из окна четвертого этажа на юго-западе Москвы. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе столичной прокуратуры.
Инцидент произошел 13 мая, в субботу. В настоящий момент ребенок находится в медицинском учреждении: его самочувствие оценивается как крайне тяжелое, указывается в сообщении.
В момент произошедшего мать мальчика находилась с подругой и еще одним ребенком. На данный момент прокуратура устанавливает обстоятельства и детали несчастного случая. Также в материале подчеркивается, что организована проверка: по ее результатам будет принято процессуальное решение.