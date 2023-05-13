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Четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа на юго-западе Москвы

Происшествия
Четырехлетний мальчик выпал из окна четвертого этажа на юго-западе Москвы

Ребенок в возрасте четырех лет выпал из окна четвертого этажа на юго-западе Москвы. Соответствующей информацией поделились в пресс-службе столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 13 мая, в субботу. В настоящий момент ребенок находится в медицинском учреждении: его самочувствие оценивается как крайне тяжелое, указывается в сообщении.

В момент произошедшего мать мальчика находилась с подругой и еще одним ребенком. На данный момент прокуратура устанавливает обстоятельства и детали несчастного случая. Также в материале подчеркивается, что организована проверка: по ее результатам будет принято процессуальное решение.
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