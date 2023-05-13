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Один человек погиб в результате падения двухместного планера в Центральной Чехии

Происшествия
Один человек погиб в результате падения двухместного планера в Центральной Чехии

Недалеко от города Кладно в Центральной Чехии произошло падение безмоторного летательного аппарата. Как сообщает представитель местной полиции Илона Газдошова, один из членов экипажа погиб на месте, второй — получил серьезные травмы.

Инцидент произошел 13 мая во второй половине дня. Выжившего доставили вертолетом в одно из медицинских учреждений Праги. Как отметила Газдошова, сотрудники правоохранительных органов и авиационных служб проводят расследование крушения.

Ранее легкомоторный самолет упал в граничащем с российской территорией Юрбаркском районе Литвы. В результате крушения мгновенно погиб 58-летний пилот-любитель.
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