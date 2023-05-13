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Разгневанный курганец «сломал» позвоночник 12-летней девочке-самокатчице

Происшествия
Разгневанный курганец «сломал» позвоночник 12-летней девочке-самокатчице

Житель Кургана ударил в шею 12-летнюю девочку, проезжавшую мимо него на самокате. От удара несовершеннолетняя упала на асфальт и получила перелом позвоночника, сообщили в пресс-службе управления СК РФ по региону.

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину и возбудили в отношении него уголовное дело. Отмечается, что сразу после инцидента местный житель не остановился и покинул место происшествия — помощь пострадавшей оказали прохожие.

Агрессивному курганцу предстоит ответить перед законом по пункту «д» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего, из хулиганских побуждений»). Следователи готовят ходатайство в суд о заключении 49-летнего мужчины под стражу. Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.
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