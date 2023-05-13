Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал серебро в весе свыше 100 кг на чемпионате мира в Катаре

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал серебряную медаль в весе свыше 100 кг на чемпионате мира 2023 года в катарской столице Дохе.
Борец из РФ в финальном поединке уступил трехкратному олимпийскому чемпиону французскому атлету Тедди Ринеру.
Бронзу поделили бразилец Рафаэл Силва и Алишер Юсупов, спортсмен из Узбекистана.
Национальная команда РФ выступает на катарском ЧМ в нейтральном статусе. Это состязание является одним из квалификационных этапов перед Олимпиадой 2024 года в Париже.
На том же борцовском ЧМ-2023 в Катаре другой российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото в весовой категории до 100 кг.