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Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал серебро в весе свыше 100 кг на чемпионате мира в Катаре

Спорт
Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал серебро в весе свыше 100 кг на чемпионате мира в Катаре

Российский дзюдоист Инал Тасоев завоевал серебряную медаль в весе свыше 100 кг на чемпионате мира 2023 года в катарской столице Дохе.

Борец из РФ в финальном поединке уступил трехкратному олимпийскому чемпиону французскому атлету Тедди Ринеру.

Бронзу поделили бразилец Рафаэл Силва и Алишер Юсупов, спортсмен из Узбекистана.

Национальная команда РФ выступает на катарском ЧМ в нейтральном статусе. Это состязание является одним из квалификационных этапов перед Олимпиадой 2024 года в Париже.

На том же борцовском ЧМ-2023 в Катаре другой российский дзюдоист Арман Адамян завоевал золото в весовой категории до 100 кг.
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