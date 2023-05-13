Япония передаст Украине энергооборудование на сумму 40 миллионов долларов

Ранее временный поверенный в делах России в Токио Геннадий Овечко заявил о том, что не стоит ожидать улучшений в отношениях Японии и РФ. По мнению дипломата, Страна восходящего солнца как председатель G7 намерена возглавить усилия по давлению на Россию.