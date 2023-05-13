Япония передаст Украине энергооборудование на сумму 40 миллионов долларов

Японское правительственное агентство международного сотрудничества «Джайка» приобретет для Украины оборудование для трансформаторных подстанций на сумму около 40 миллионов долларов. Об этом сообщила национальная энергетическая компании «Укрэнерго».
Отмечается, что первые поставки оборудования будут совершены во второй половине 2023 года. Процесс передачи продлится до 2025 года. Он будет зависеть от сроков изготовления обещанной техники.
«Укрэнерго» уже получило от японского агентства более 30 генераторов, которые выполняют функции страховочных механизмов для подстанций на случай возобновления массированных обстрелов. Грантовое соглашение на общую сумму 22,44 миллиарда японских иен, примерно 170 миллионов долларов, удалось подписать в марте 2023 года для финансирования программы экстренного восстановления Украины.
Ранее временный поверенный в делах России в Токио Геннадий Овечко заявил о том, что не стоит ожидать улучшений в отношениях Японии и РФ. По мнению дипломата, Страна восходящего солнца как председатель G7 намерена возглавить усилия по давлению на Россию.