Украинский лидер Владимир Зеленский побывал на приеме у папы римского Франциска в Ватикане

Папа римский Франциск принял в Ватикане украинского лидера Владимира Зеленского. Понтифик беседовал с президентом приватно около 40 минут.
Встреча Зеленского с папой римским прошла в рамках визита украинского лидера в Италию. До этого киевский глава провел в Риме встречу с президентом страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, передает Радио Sputnik.
Папа римский Франциск принял Зеленского в одном из помещений Зала Павла VI, где проводятся всеобщие аудиенции. Обычно понтифик принимает государственных лидеров в Апостольском дворце.
По итогам беседы с премьер-министром Мелони президент Украины объявил о решениях по защите неба государства. Прочие детали общения с итальянскими политиками Зеленский не озвучил.