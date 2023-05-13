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Украинский лидер Владимир Зеленский побывал на приеме у папы римского Франциска в Ватикане

Политика
Украинский лидер Владимир Зеленский побывал на приеме у папы римского Франциска в Ватикане

Папа римский Франциск принял в Ватикане украинского лидера Владимира Зеленского. Понтифик беседовал с президентом приватно около 40 минут.

Встреча Зеленского с папой римским прошла в рамках визита украинского лидера в Италию. До этого киевский глава провел в Риме встречу с президентом страны Серджо Маттареллой и премьер-министром Джорджей Мелони, передает Радио Sputnik.

Папа римский Франциск принял Зеленского в одном из помещений Зала Павла VI, где проводятся всеобщие аудиенции. Обычно понтифик принимает государственных лидеров в Апостольском дворце.

По итогам беседы с премьер-министром Мелони президент Украины объявил о решениях по защите неба государства. Прочие детали общения с итальянскими политиками Зеленский не озвучил.
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