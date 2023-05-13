«Вышел из-под контроля»: политолог о позиции Запада в преддверии выборов в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг критики своего оппонента на президентских выборах Кемаля Кылычдароглу за его позицию по отношению к России.
«Ты извини уж, но я не позволю нападок на Путина. Потому что ты не знаешь, не поймешь, что такое управлять государством», — сказал турецкий лидер.
По его оценке, отношения с Россией лучше и «не менее развиты и важны, чем с США». Он также добавил, что «Если мы посмотрим на наш объем внешней торговли с Россией, то он больше, чем с США».
Эрдоган пристыдил Кылычдароглу за его слова о вмешательстве России в турецкие выборы.
Кроме того, глава Турции заявил о готовности покинуть свое кресло в случае проигрыша на выборах и посчитает легитимным любой результат.
Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич в беседе с ФАН обозначил свое видение тог, как к турецким выборам подходит коллективный Запад.
«Это никакая не тайна и надо отметить, что Вашингтон, Лондон поддерживали в течение долгих-долгих лет действующего президента Турции, однако затем Эрдоган, с их точки зрения, стал слишком самостоятельным и, соответственно, вышел из-под контроля, — говорит политолог. — Поэтому сегодня делается ставка на оппозицию, которая должна вернуть Турцию в прежнюю орбиту коллективного Запада».
14 мая в Турции пройдут президентские и парламентские выборы, при этом становится ясно, что соперникам предстоит нелегкая борьба.