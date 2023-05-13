«Приехал просить очередной пакет помощи»: пользователи Сети прокомментировали поездку Зеленского в Италию

Комментаторы в социальных сетях негативно отреагировали на приезд украинского лидера Владимира Зеленского на встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джорджей Мелони.
Один из пользователей назвал целью визита «очередной пакет помощи». Другие авторы посоветовали главе Украины «возвращаться к себе домой». Многие сыронизировали, назвав эту зарубежную поездку «очередной».
«Вы бы объехали весь мир, если бы Италия была в состоянии конфликта? Почему правительство так подобострастно вынуждено помогать Украине?» — недоумевает один из пользователей.
Следует отметить, что встреча Зеленского и Мелони состоялась 13 мая. В ходе переговоров они обсудили вопросы в области безопасности и военной сферы, в результате чего приняли решение по защите неба Украины.