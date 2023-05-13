Рождаемость в Северной столице упала на 8% за год

В Северной столице за первый квартал 2023 года рождаемость снизилась на 8%. Соответствующими данными поделился Росстат.
Согласно материалу издания «Комсомольская правда», снизилась также и смертность. Естественная убыль жителей Санкт-Петебурга сократилась почти в два раза, отмечается в статье.
«С января по март в Петербурге в этом году родились 11,4 тысячи детей. <...> В марте в Петербурге родились 4185 малышей, что на 4,8 процентов меньше, чем в марте прошлого года», — указывается в сообщении.
Количество свадеб в Северной столице тоже стало меньше. С начала текущего года браки заключили 7,9 тысяч пар, а в прошлом — более 9,1 тысяч.