Финал Кубка России по футболу состоится на московском стадионе «Лужники» 11 июня

Одним финалистом в кубковой игре за трофей стал московский ЦСКА. Второй участник Суперфинала будет определен по результату финальной встречи Пути регионов между «Краснодаром» и екатеринбургским ФК «Урал». Суперфинал Кубка РФ должен состояться 11 июня.