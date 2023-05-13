Финал Кубка России по футболу состоится на московском стадионе «Лужники» 11 июня

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что финальный матч Кубка страны состоится на московском стадионе «Лужники».
«Если проводим матч в "Лужниках", то мы должны обеспечить максимальную заполняемость», — цитирует президента РФС спортивный ресурс «Матч ТВ».
Одним финалистом в кубковой игре за трофей стал московский ЦСКА. Второй участник Суперфинала будет определен по результату финальной встречи Пути регионов между «Краснодаром» и екатеринбургским ФК «Урал». Суперфинал Кубка РФ должен состояться 11 июня.
Напомним, что рефери Сергей Карасев будет судить матч «Краснодара» и «Урала» в финале Пути регионов Кубка России по футболу.