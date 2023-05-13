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Германия получила от США танки Abrams для обучения украинских военнослужащих

Армия
Германия получила от США танки Abrams для обучения украинских военнослужащих

В Германию доставили американские танки Abrams для обучения бойцов Вооруженных сил Украины. Подготовка займет 2,5 месяца.

ФРГ получила от Соединенных Штатов первую партию военной техники. В европейскую страну поставили несколько танков. Они должны прибыть к месту назначения в Графенвер примерно через неделю, сообщает «Радио Sputnik».

Украинских военных будут учить, как обращаться с техникой Abrams. На этой уйдет десять недель. Столько же времени требуется, чтобы привести танки в боевую готовность.

Ранее сообщалось, что США поставят Польше танки Abrams и комплексы РСЗО Himars. По словам министра национальной обороны, техника должна прийти в мае.
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