Германия получила от США танки Abrams для обучения украинских военнослужащих

В Германию доставили американские танки Abrams для обучения бойцов Вооруженных сил Украины. Подготовка займет 2,5 месяца.
ФРГ получила от Соединенных Штатов первую партию военной техники. В европейскую страну поставили несколько танков. Они должны прибыть к месту назначения в Графенвер примерно через неделю, сообщает «Радио Sputnik».
Украинских военных будут учить, как обращаться с техникой Abrams. На этой уйдет десять недель. Столько же времени требуется, чтобы привести танки в боевую готовность.
Ранее сообщалось, что США поставят Польше танки Abrams и комплексы РСЗО Himars. По словам министра национальной обороны, техника должна прийти в мае.