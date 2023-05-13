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Здание администрации и школа пострадали при обстреле украинскими военными села Республика в ДНР

Происшествия
Здание администрации и школа пострадали при обстреле украинскими военными села Республика в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Республика в Донецкой Народной Республике (ДНР). В результате атаки со стороны украинских военных повреждения получили здание администрации, школа и сельский дом культуры.

Об инциденте сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ 13 мая возросло до пяти. По словам главы города Алексея Кулемзина, еще двое горожан получили ранения на улице Этюдной в Куйбышевском районе — мужчина и женщина.
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