Здание администрации и школа пострадали при обстреле украинскими военными села Республика в ДНР

Ранее сообщалось, что число пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ 13 мая возросло до пяти. По словам главы города Алексея Кулемзина, еще двое горожан получили ранения на улице Этюдной в Куйбышевском районе — мужчина и женщина.