Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертый круг турнира WTA «Мастерс» в Риме

Россиянка Вероника Кудерметова пробилась в четвертый круг профессионального теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии «Мастерс» Premier 5 в Риме. Призовой фонд этого состязания в итальянской столице составляет 3,5 млн евро.
Теннисистка из РФ в противостоянии третьего раунда одержала волевую победу над соотечественницей Анастасией Потаповой в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:1. Российский поединок на корте занял 2 часа 23 минуты.
Следующей соперницей Кудерметовой станет победительница игры между американкой Кори Гауфф и чешкой Марией Боузковой.
Параллельно другой представитель российского большего тенниса Андрей Рублев прошел пока еще только на третий этап «Мастерса» в Риме.