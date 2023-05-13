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Переживший пожар в 2021 году отец певицы Марины Хлебниковой скончался в возрасте 87 лет

Общество
Переживший пожар в 2021 году отец певицы Марины Хлебниковой скончался в возрасте 87 лет

Переживший пожар в 2021 году Арнольд Хлебников, приходящийся отцом российской певице Марине Хлебниковой, скончался в возрасте 87 лет. У мужчины остановилось сердце.

Отец артистки ушел из жизни днем 11 мая в своей квартире на Ратной улице в Москве, сообщает источник ИА REGNUM. При жизни Хлебников трудился на оборонных и государственных предприятиях, а по профессии был радиофизиком.

«Информацию о смерти мужчины фельдшер передал сотрудникам полиции. Теперь по факту смерти участковый обязан провести проверку, но это просто штатная процедура», — передает издание.

Ранее стали известны место и время траурной церемонии прощания с президентом Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуардом Сагалаевым. Панихида пройдет в траурном зале Троекуровского кладбища в 11:00 по Москве 16 мая.
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