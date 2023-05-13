Российский союз строителей предложил ввести обязательную экспертизу проекта при возведении частного жилья

Российский союз строителей предложил ввести независимую экспертизу проекта при возведении частного жилья. По замыслу авторов, она должна входить в комплект обязательной документации для строительства жилых объектов, пишет телеканал «360».
Кроме сбора нужных документов и собственно экспертизы, предполагается наличие надзора за процессом возведения домов, в том числе тех, которые владельцы земли строят самостоятельно. По словам председателя комитета Российского союза строителей Константина Пороцкого, предложенная ими мера направлена на привлечение профессионалов на рынок возведения индивидуального жилья. Последнее поможет получить гарантии безопасности и упростить получение ипотечных кредитов на строительство, считает эксперт.
Юрист Юрий Нетреба отметил, что идея Российского союза строителей направлена прежде всего на то, чтобы индивидуальные жилые дома соответствовали нормам и правилам. При этом, учитывая, что каждому строению требуется индивидуальный подход, нововведение скажется на тратах собственника, убежден правозащитник.