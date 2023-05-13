Российский союз строителей предложил ввести обязательную экспертизу проекта при возведении частного жилья

Кроме сбора нужных документов и собственно экспертизы, предполагается наличие надзора за процессом возведения домов, в том числе тех, которые владельцы земли строят самостоятельно. По словам председателя комитета Российского союза строителей Константина Пороцкого, предложенная ими мера направлена на привлечение профессионалов на рынок возведения индивидуального жилья. Последнее поможет получить гарантии безопасности и упростить получение ипотечных кредитов на строительство, считает эксперт.