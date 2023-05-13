Нутрициолог Роб Хобсон назвал пять вызывающих гипертонию продуктов

Так, эксперт утверждает, что соль часто провоцирует появление гипертонии. Чрезмерное употребление данного пищевого продукта приводит к тому, что в человеческом организме задерживается вода. Рекомендуется употреблять не более шести граммов соли в день — в противном случае можно спровоцировать повышение уровня артериального давления.