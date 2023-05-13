Нутрициолог Роб Хобсон назвал пять вызывающих гипертонию продуктов

Издание Daily Express, ссылаясь на слова нутрициолога Роба Хобсона из компании Healthspan, перечислило пять привычных для жителей России продуктов, которые вызывают гипертонию.
Так, эксперт утверждает, что соль часто провоцирует появление гипертонии. Чрезмерное употребление данного пищевого продукта приводит к тому, что в человеческом организме задерживается вода. Рекомендуется употреблять не более шести граммов соли в день — в противном случае можно спровоцировать повышение уровня артериального давления.
Также в данный список попали супы. Дело в том, что готовые бульоны содержат огромное количество солевых приправ и натрия, помогающего увеличить срок хранения блюда.
Несмотря на полезные свойства, оливки тоже нужно есть осторожно. В консервированных плодах наблюдается чрезмерное содержание соли, вызывающей гипертонию.
Огромное количество жиров, повышающих холестерин и артериальное давление, позволило внести в перечень кокосовое масло. Закрыли пятерку пакетированные соки, в которые добавляют слишком большое количество сахара, провоцирующего набор лишнего веса и, как следствие, увеличивающего риск высокого кровяного давления.
Ранее стало известно о том, что российский ресторанный фестиваль вновь запустил свой экспериментальный проект «Новые имена». В нем примут участие почти 300 заведений. Фестиваль проведут в 26 городах РФ.