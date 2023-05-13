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Жительница Крыма пострадала в результате взрыва неизвестного устройства в Алуште

Происшествия
Жительница Крыма пострадала в результате взрыва неизвестного устройства в Алуште

Жительница Крымского полуострова пострадала в результате взрыва неизвестного устройства в распределительном щите в Алуште. Соответствующей информацией поделился Telegram-канал SHOT.

Несчастный случай произошел 13 мая, в субботу. По предварительным данным, рванула граната. Неизвестный заложил взрывное устройство в распределительный щит, после чего сразу же скрылся с места преступления. Спустя определенное время женщина открыла дверцу, указывается в сообщении. В настоящий момент у нее повреждение кожного покрова ноги.

Медики оказали крымчанке помощь и отпустили домой. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника.
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