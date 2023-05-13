Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Уроженка Таджикистана утопила своего новорожденного ребенка в сливном бачке унитаза в Екатеринбурге

Происшествия
Уроженка Таджикистана утопила своего новорожденного ребенка в сливном бачке унитаза в Екатеринбурге

Женщина утопила младенца в туалете городской больницы в Екатеринбурге, сообщает Е1.RU.

Уроженка Таджикистана поступила в медучреждение на последних сроках беременности с болями в животе. Она отпросилась в туалет, где родила ребенка и после утопила его в сливном бачке унитаза. Врачи обнаружили труп младенца и сообщили в полицию. Отмечается, что супруг не знал о беременности жены, потому что был на заработках в Таджикистане.

По данным издания, 12 мая Чкаловский районный суд признал уроженку Таджикистана виновной в убийстве новорожденного ребенка. Поскольку дело рассматривали в закрытом режиме, вынесенный приговор неизвестен.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, убившей младенца на Рублевке. Мать, находившись в неадекватном состоянии, нанесла своему ребенку пять ножевых ранений.
сливной бачок екатеринбург утопление новорожденный женщина
Военкоры ФАН