Уроженка Таджикистана утопила своего новорожденного ребенка в сливном бачке унитаза в Екатеринбурге

Женщина утопила младенца в туалете городской больницы в Екатеринбурге, сообщает Е1.RU.
Уроженка Таджикистана поступила в медучреждение на последних сроках беременности с болями в животе. Она отпросилась в туалет, где родила ребенка и после утопила его в сливном бачке унитаза. Врачи обнаружили труп младенца и сообщили в полицию. Отмечается, что супруг не знал о беременности жены, потому что был на заработках в Таджикистане.
По данным издания, 12 мая Чкаловский районный суд признал уроженку Таджикистана виновной в убийстве новорожденного ребенка. Поскольку дело рассматривали в закрытом режиме, вынесенный приговор неизвестен.
Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении женщины, убившей младенца на Рублевке. Мать, находившись в неадекватном состоянии, нанесла своему ребенку пять ножевых ранений.