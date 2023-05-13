Уроженка Таджикистана утопила своего новорожденного ребенка в сливном бачке унитаза в Екатеринбурге

Уроженка Таджикистана поступила в медучреждение на последних сроках беременности с болями в животе. Она отпросилась в туалет, где родила ребенка и после утопила его в сливном бачке унитаза. Врачи обнаружили труп младенца и сообщили в полицию. Отмечается, что супруг не знал о беременности жены, потому что был на заработках в Таджикистане.