Сегодня отношения между бывшими колониями и метрополией могут резко поменяться. Такое предположение в беседе с ФАН высказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич.
Правительство Индии решило запустить долгосрочную дипломатическую кампанию по возвращению тысячи драгоценных артефактов. Они были вывезены на Британские острова в период колониального владычества. Об этом сообщает издание Telegraph.
«Министерский и дипломатический персонал Индии будет подключен к обеспечению возвращения потенциально тысяч артефактов, вывезенных в Британию во времена империи», — пишет оно.
Отмечается, что Индия планирует вернуть один из самых известных в мире бриллиантов «Кохинор».
«Это говорит о том, что модель отношений Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии со своими бывшими территориями, находившимися под полным или частичным управлением и контролем, меняется, — рассуждает профессор. — Британцы время от времени добавляли свои требования к тем или иным странам, но сегодня ситуация обратная. Сегодня Индия или другие территории, где по каким-то причинам развивался британский флаг, будут задавать вопросы, требовать имущества и компенсаций».
По оценке политолога, никто не определяет временную глубину этих компенсаций. Польша сегодня требует компенсаций у Германии за события Второй мировой войны. Но нет ни одного документа, который запретил бы требовать компенсацию за события Первой мировой. Равно как нет и никакого документа, запрещающего требовать компенсации за XIX век.
«Мы видим, как сегодня афроамериканцы США требуют компенсаций за события, с момента которых прошли уже века. Но они не считают, что это основания для того, чтобы им не возвращать то, что они считают нужным», — подытоживает Николай Межевич.
Как сообщило ранее издание Financial Times, новые санкции Запада против добывающих в России алмазы предприятий могут поставить под угрозу сотни тысяч рабочих мест в Индии.