Новая модель отношений: политолог Межевич о требовании Индии к Британской короне

По оценке политолога, никто не определяет временную глубину этих компенсаций. Польша сегодня требует компенсаций у Германии за события Второй мировой войны. Но нет ни одного документа, который запретил бы требовать компенсацию за события Первой мировой. Равно как нет и никакого документа, запрещающего требовать компенсации за XIX век.