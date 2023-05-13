События на Украине к 21:00 13 мая: ВСУ обстреляли собор в Горловке, Зеленский встретился с папой римским

Евгений Пригожин рассказал о текущем положении дел на Бахмутском направлении. В частности, создатель ЧВК «Вагнер» считает, что наступление ВСУ на данном участке фронта будет проходить в несколько этапов — первый удар может быть нанесен в направлении Берховки, еще один — по дороге Славянск — Бахмут. Напомнил предприниматель и о том, чего противнику уже удалось добиться — освободить для себя дорогу на Часов Яр. В конечном счете ситуация может завершиться окружением Бахмута, чтобы сковать действия «оркестра», и заходом ВСУ в тыл.