События на Украине к 21:00 13 мая: ВСУ обстреляли собор в Горловке, Зеленский встретился с папой римским

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 13 мая.
Обстановка под Бахмутом
Подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают продвигаться на западе Бахмута. Обстрелам подверглись позиции украинской армии в районах Васюковки, Орехово-Василевки, Богдановки, Ивановского, Часова Яра, Белой Горы, Дружбы, Торецка.
Минобороны РФ в ходе брифинга заявило о поражении позиций ВСУ в районах Григоровки, Красного. Кроме того, у Красного нанесен удар по командно-наблюдательному пункту противника.
Евгений Пригожин рассказал о текущем положении дел на Бахмутском направлении. В частности, создатель ЧВК «Вагнер» считает, что наступление ВСУ на данном участке фронта будет проходить в несколько этапов — первый удар может быть нанесен в направлении Берховки, еще один — по дороге Славянск — Бахмут. Напомнил предприниматель и о том, чего противнику уже удалось добиться — освободить для себя дорогу на Часов Яр. В конечном счете ситуация может завершиться окружением Бахмута, чтобы сковать действия «оркестра», и заходом ВСУ в тыл.
Пригожин отметил, что замысел противника будет состоять как раз в том, чтобы отрезать группировку ЧВК «Вагнер», а также выровнять фронт, чтобы впоследствии совершить точечные удары и просочиться внутрь российской обороны.
Ситуация на других направлениях
ДНР
Минобороны России в ходе брифинга заявило, что в течение суток были нанесены удары по позициям ВСУ в районах Угледара, Павловки, Новополя, Тернов. В районе Новомайорского пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы, у Новодмитровки поражена радиолокационная станция наведения целей ЗРК С-300. В районе Краматорска уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
В течение дня 13 мая ВСУ открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Ясиноватая, Зайцево, Горловка, Александровка, Макеевка. В результате атак в Донецке погибли 2 мирных жителя, включая 4-летнего ребенка, ранения получили еще 3 человека. Также сообщается об одном пострадавшем в Ясиноватой.
Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что обстрелу со стороны ВСУ подвергся кафедральный собор, в результате чего ранения получил мирный житель. Общее количество пострадавших от атак украинских войск в субботу в городе возросло до трех.
ЛНР
МО РФ отчиталось о поражении позиций противника в районах Стельмаховки и Червоной Дибровы за сутки. Ведомство также заявило, что истребительная авиация ВКС России сбила украинские самолеты Су-24 и МиГ-29, которые были задействованы в ходе ударов по Луганску 12 мая.
В субботу город вновь подвергся обстрелам ВСУ, которые применили полученные от Великобритании крылатые ракеты Storm Shadow. Вечером целью удара стал стадион «Авангард».
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что из-за атак в республике было решено отключить мобильный интернет.
Запорожская область
По информации Минобороны России, в течение суток в Запорожье были уничтожены склад авиационного ракетного вооружения и хранилище топлива ВСУ. Также поражены подразделения украинских войск в районах Малиновки, Малой Токмачки и Новоданиловки.
Херсонская область
Потери украинской армии на Херсонском направлении за сутки составили до 20 военнослужащих, сообщило МО России. ВСУ также потеряли 3 автомобиля и пушку «Гиацинт-Б».
Украина
Минобороны заявило, что за сутки были поражены подразделения украинских войск в районах Синьковки и Куриловки Харьковской области, у Берестового и Тимковки пресечены действия 2 ДРГ противника. В районе Купянска был сбит вертолет Ми-8 украинских ВВС. Кроме того, в районе Николаева уничтожен склад боеприпасов ВСУ.
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