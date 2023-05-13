Таролог Галина Янко назвала три знака зодиака, которые теряют над собой контроль из-за сильного чувства любви

Как передает «Телепрограмма», люди, которые родились в период с 20 апреля по 20 мая, в любовных отношениях становятся одержимыми. По словам Янко, они «превращаются в тиранов и абьюзеров» из-за повышенного чувства ревности. Тельцу постоянно кажется, что окружающие хотят его предать. Единственным вариантом обрести свое счастье для этого знака зодиака остается встреча с таким же влюбленным тельцом.