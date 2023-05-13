Таролог Галина Янко назвала три знака зодиака, которые теряют над собой контроль из-за сильного чувства любви

Тельцам, близнецам и ракам следует быть осторожными в выражении чувств глубокой симпатии и близости своему партнеру. Подробно о последствиях «большой любви» для этих знаков зодиака рассказала таролог Галина Янко.
Как передает «Телепрограмма», люди, которые родились в период с 20 апреля по 20 мая, в любовных отношениях становятся одержимыми. По словам Янко, они «превращаются в тиранов и абьюзеров» из-за повышенного чувства ревности. Тельцу постоянно кажется, что окружающие хотят его предать. Единственным вариантом обрести свое счастье для этого знака зодиака остается встреча с таким же влюбленным тельцом.
Что касается близнецов, то они от любви начинают «растворяться в партнере», стирая личные границы как свои, так и возлюбленного. Таролог подчеркивает, что у этого знака зодиака влюбленность длится недолго, поэтому можно не волноваться о последствиях такой привязанности.
Раки, в свою очередь, пытаются проявить свое неравнодушие по отношению к избраннику с помощью частых звонков или сообщений. Если им не удается постоянно присутствовать рядом физически, то они найдут другой способ напомнить о себе.