СМИ сообщили о двух новых взрывах в Луганске

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 12 мая ВСУ нанесли удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В оборонном ведомстве указали, что по городу были выпущены британские ракеты Storm Shadow.