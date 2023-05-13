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СМИ сообщили о двух новых взрывах в Луганске

Происшествия
СМИ сообщили о двух новых взрывах в Луганске

Жители столицы Луганской Народной Республики (ЛНР) Луганска сообщили, что в городе прогремели еще два взрыва. О характерных звуках, услышанных луганчанами, пишут местные СМИ.

В какой части города произошли детонации, неизвестно. Другие подробности произошедшего уточняются.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что 12 мая ВСУ нанесли удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В оборонном ведомстве указали, что по городу были выпущены британские ракеты Storm Shadow.
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