СМИ сообщили о двух новых взрывах в Луганске

Жители столицы Луганской Народной Республики (ЛНР) Луганска сообщили, что в городе прогремели еще два взрыва. О характерных звуках, услышанных луганчанами, пишут местные СМИ.
В какой части города произошли детонации, неизвестно. Другие подробности произошедшего уточняются.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что 12 мая ВСУ нанесли удар по предприятию полимерных изделий «Полипак» и мясоперерабатывающему комбинату «Милам» в Луганске. В оборонном ведомстве указали, что по городу были выпущены британские ракеты Storm Shadow.