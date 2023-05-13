Четыре легковушки столкнулись на улице Савушкина в Санкт-Петербурге

Массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех легковых автомобилей зафиксировано в Приморском районе Северной столицы. Кадры с места произошедшего публикует Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».
На улице Савушкина, напротив торгово-развлекательного центра «Меркурий», случилась массовая авария, в результате которой четыре автомобиля получили повреждения. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее ДТП с пятью машинами произошло на 144-м километре трассы Р-21 «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Как передает ФКУ управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», столкновение зафиксировано вечером 12 мая в районе поселка Селиваново.