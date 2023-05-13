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Тренер Сергей Семак заявил, что после вручения «Зениту» кубка РПЛ все отдохнут и будут готовиться к следующему матчу

Спорт
Тренер Сергей Семак заявил, что после вручения «Зениту» кубка РПЛ все отдохнут и будут готовиться к следующему матчу

Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак заявил, что сегодня после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» он наконец-то почувствовал себя чемпионом.

«Чемпионское настроение присутствует. Продлили удовольствие на одну неделю. Будет большая программа организована. Отдохнем и будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова наставника сине-бело-голубых спортивный ресурс «Матч ТВ».

По его мнению, в моменте со вторым голом футболисты «Зенита» сыграли неудачно. В итоге команда из Санкт-Петербурга отыгралась, сведя игру к волевой ничьей 2:2.

Сергей Семак с петербургской командой пять раз подряд выиграл золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России, за что с будущего года на форме клуба будет красоваться не одна, а две золотые звездочки.
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