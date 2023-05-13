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Турецкий аналитик Энгин Озер: оппозиция президента Эрдогана сможет легко договориться с США

Политика
Турецкий аналитик Энгин Озер: оппозиция президента Эрдогана сможет легко договориться с США

Кандидат от турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу в случае прихода к власти без труда сможет договориться с Соединенными Штатами Америки. Соответствующую точку зрения озвучил аналитик Энгин Озер.

Об этом он заявил 13 мая, в субботу. Согласно материалу деловой газеты «Взгляд», ключевая задача турецкой оппозиции заключается в полной интеграции с Европейским союзом.

«Поэтому основная разница между оппозицией и властью – это будущее отношений с Евросоюзом», — пояснил эксперт.

Прежде глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Евросоюз, Вашингтон и НАТО даже не станут пытаться покрыть убытки Анкары от потери российских туристов из-за обещаний оппозиции ввести ограничительные меры против Москвы.
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